Przegląd prasy 23.02.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Mieszkańcy Nowego Sącza od 28 lutego do 5 kwietnia 2022 roku mogą za darmo pozbyć się odpadów wielkogabarytowych podczas tzw. wiosennej wystawki. To okazja, żeby bez kosztów pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, opon czy złomu. Jedyne co trzeba zrobić, to wystawić w dniu odbioru śmieci przed swoją posesję najpóźniej do godz. 8.