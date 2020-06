Przegląd prasy 24.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Mieszkańcy gminy Kamionka Wielka są praktycznie odcięci od Nowego Sącza. Zamknięcie mostu na ul. Kamiennej spowodowało konieczność wielokilometrowych dojazdów do stolicy regionu. Na razie nie wiadomo, kiedy przeprawa zostanie udostępniona użytkownikom, bo MZD musi ocenić stan techniczny mostu po ostatnich gwałtownych ulewach.

Klaudyna Nowak to pochodząca z Nowego Sącza młoda fotografka. W ramach pracy semestralnej w szkole fotograficznej postanowiła wziąć na warsztat ważny problem społeczny czyli przemoc wobec kobiet. Sesja z udziałem modeli to zapowiedź cyklu związanego ze zjawiskiem przemocy w różnych jego aspektach.

Remont drogi powiatowej Limanowa -Chełmiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagodową w Nowym Sączu do granicy Marcinkowic wkracza w ostateczną fazę. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w sobotę, 27 czerwca, od godz. 5 do 20 prowadzone będą roboty związane z układaniem nowej nawierzchni. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu. Objazdy wyznaczono: drogą powiatową Tęgoborze - Chomranice i drogą krajową nr 75 lub drogą powiatową Trzetrzewina - Krasne Potockie i drogą krajową nr 28. Możliwy jest także objazd drogami gminnymi.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Terapia tlenem hiperbarycznym (w skrócie HBOT) to dokładnie sprawdzona, nieinwazyjna i przede wszystkim bezpieczna metoda leczenia trudno gojących się ran oraz chorób zapalnych, ostrych, przewlekłych i tych występujących po urazach. Dzięki niej tlen w ilości zwiększonej nawet piętnastokrotnie dociera do wszystkich komórek ciała, znacznie zwiększając ich zdolności regeneracyjne. Ale jak dokładnie przebiega tlenoterapia hiperbaryczna? Jakie są jej największe zalety? W jakich konkretnie schorzeniach się ją wykorzystuje?

W sobotę, 20 czerwca, około godz. 21, sądeccy policjanci otrzymali informacją, że przez Krużlową Niżną (gm. Grybów) przejeżdża samochód, która porusza się tzw. wężykiem. Funkcjonariusze zauważyli pojazd i nakazali kierowcy, by się zatrzymał. Ten nie posłuchał jednak polecenia a policjanci ruszyli w pościg za uciekającym mężczyzną. Jak się później okazało, kierowca miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Czy można kupić używany już za 1500 złotych? Okazuje się, że w Nowym Sączu to możliwe. Tyle, że ma ono już 26 lat. Sprawdziliśmy na popularnym serwisie Otomoto.pl jakie samochody można kupić w Nowym Sączu i najbliższej okolicy do 4500 zł. Zobaczcie sami, jakie to modele i ilu letnie.

W ramach ogólnopolskiej kampanii prezydenckiej Andrzej Duda odwiedzi swoje rodzinne miasto Stary Sącz i tam spotka się z mieszkańcami. W najbliższy piątek (26 czerwca) o godz. 22 na płycie rynku kandydat starający się o reelekcję zakończy kampanię tuż przed wprowadzeniem ciszy wyborczej. Ostatnia oficjalna wizyta głowy państwa w Starym Sączu odbyła się cztery lata temu.