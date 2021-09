Przegląd prasy 25.09.2021 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Już w ubiegłym roku sądeccy radni podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji zarządów sądeckich osiedli. Mimo, iż uchwała ta miała negatywną opinię radców prawnych, wybory się nie odbyły, a co za tym idzie dotychczasowi przewodniczący oraz członkowie zarządów osiedli nadal pełnili swoje funkcje.

Jesień przywitała nas dość chłodno i deszczowo. To doskonała pora roku, aby skorzystać z dobrojdziejstwa natury i wybrać się na baseny termalne. To hit jesieni i spora atrakcja dla całej rodziny. Żeby móc się wykąpać w wodach termalnych trzeba udać się na Podhale. Najbliżej Nowego Sącza znajdują się Termy Gorący Potok w Szaflarach. To zaledwie 1,5 h drogi samochodem. Gdzie jeszcze można się wybrać na baseny termalne? Sprawdźcie naszą listę.