Przegląd prasy 26.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Z placu przy ul. Wyspiańskiego i Wiśniowieckiego zniknęło ponad tysiąc ton śmieci, a z miejskiej kasy nie poszła nawet na to złotówka. Urzędnikom udało się dogadać z właścicielami upadłej spółki, która zajmowała się handlem surowcami wtórnymi i we wspomnianych miejscach miała punkt składowania i selekcji.

Nasi Czytelnicy - grzybiarze zacierają ręce i szykują koszyki! Ruszył wysyp grzybów w gorlickich lasach. Zobaczcie zdjęcia nadesłane przez gorliczanina, który znalazł borowika giganta. Wszystko dość szczegółowo udokumentował, najpierw w lesie, a potem ważąc swoją zdobycz. Z grzyba najbardziej ucieszył się wnuczek grzybiarza. Taki parasol to nie lada gratka. Nam oczywiście nie zdradził, gdzie znalazł olbrzyma. Z uwidocznionej na zdjęciach ściółki wynika, że warto wybrać się do iglastych lasów. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Wynagrodzenie prezydenta Ludomira Handzla za 2019 rok wyniosło zaledwie 68,9 tys. zł. To niemal dwa razy mniej niż wynagrodzenie wójta Chełmca Bernarda Stawiarskiego - 136,9 tys zł i ponad dwa razy mniejsze niż burmistrza Muszyny Jana Golby - 165,7 tys. zł. Prezydent Nowego Sącza zarabia też o wiele mniej niż prezesi spółek komunalnych, którzy mu podlegają. Ma za to inne źródła utrzymania niż urząd.

Władysław Kosiniak-Kamysz po godz. 10 pojawiła się na sądeckim rynku. Przed ratuszem przywitał się z mieszkańcami oraz odebrał od prezydenta Ludomira Handzla pamiątkowy obrazek przedstawiający Nowy Sącz. Kandydat na prezydenta RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego rozmawiał ze zgromadzonymi mieszkańcami, wcześniej w ramach kampanii wymieniał najważniejsze postulaty, które zawiera jego program wyborczy. Odpowiadał na pytania i fotografował się ze swoimi zwolennikami.

Radni gminy Chełmiec udzielili Bernardowi Stawiarskiemu wotum zaufania, a wcześniej pozytywnie przegłosowali absolutorium za realizację budżetu na 2019 rok.

Od soboty, 27 czerwca, w każdą kolejną sobotę aż do końca sierpnia będzie można wybrać się pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. To okazja, by pozwiedzać kilka malowniczych słowackich miasteczek. Pociąg zatrzymuje się na stacjach: Plavec, Stara Lubownia, Podolinec, Spisska Bela, Kezmarok i dociera do Popradu niemal pod same Tatry. Wakacyjne kusy pociągów w ubiegłym roku cieszyły się powodzeniem wśród turystów z Polski i ze Słowacji. Z połączenia skorzystało prawie 5 tysięcy osób.