Przegląd prasy 28.02.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 28.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Piłkarze Sandecji Nowy Sącz, wliczając cztery mecze z ub. roku, rozegrali już piąte zawody z rzędu przy Kilińskiego 47. Póki co stadion w Nowym Sączu nie jest jednak zbyt szczęśliwy dla sądeczan. Niczego nie zmieniła niedzielna potyczka z GKS Katowice. Na plus zaprezentował się za to nowy nabytek klubu z K47, Łukasz Zjawiński.