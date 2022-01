Przegląd prasy 6.01.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Znowu można podziwiać przysłowiowe "cztery strony świata" z platformy 360 na Jaworzynie Krynickiej. Atrakcja turystyczna od samego początku cieszy się niesłabnącą popularnością. Tras widokowy wpasował się doskonale w budynek stacji górnej kolejki gondolowej w Krynicy-Zdrój położonej na wysokości 1122 m nad poziomem morza. Po przeglądzie technicznym kolejki gondolowej znowu można podziwiać panoramy Tatr i Beskidów, ale jest to uzależnione od pogody. Kiedy zatem można korzystać z atrakcji?

Końcem września mężczyzna opuścił kraj. Wyjechał do pracy za granicę. W Niemczech przebywał dokładnie od 28 września natomiast od 6 grudnia do chwili obecnej rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu. Nie nawiązał go z żadnym z członków rodziny, którzy proszę o pomoc w jego poszukiwaniach.