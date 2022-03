Przegląd prasy 6.03.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Piłkarze Sandecji Nowy Sącz do starcia z GKS Tychy przystępowali jako siódma siła pierwszej ligi. Tymczasem goście z jednym punktem na koncie mniej zajmowali o jedną pozycję niżej. Było zatem o co walczyć. Poza tym myśląca o awansie do ekstraklasowych baraży "Duma Krainy Lachów" bardzo pragnęła wreszcie wywalczyć wygraną u siebie, co nie udało jej się w pięciu meczach z rzędu przy Kilińskiego 47.