Przegląd prasy 6.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Podczas gdy Rafał Trzaskowski prowadzi wyścig z czasem, podróżując po Polsce i zbierając podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta RP, internauci za nic mają jego starania. Obecny prezydent Warszawy padł ich ofiarą po raz pierwszy, gdy doszło do wielkiej awarii w stolicy. Teraz, gdy kandyduje na najwyższy urząd w państwie, ponownie wzięli go "na warsztat". Zobacz najlepsze, najciekawsze i najśmieszniejsze memy o Rafale Trzaskowskim!

Na DK 75 w miejscowości Frycowa zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Do zdarzenia doszło w sobotę, 6 czerwca, około godz. 12. Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku zderzenia ranne zostały dwie osoby. Droga jest zablokowana. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Utrudnienia mogą potrwać godzinę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie dwa a cztery nowe karetki trafią w najbliższym czasie do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski interweniował w tej sprawie u marszałka małopolski, a ten znalazł środki na ten cel w pakiecie medycznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Po przerwie wymuszonej przez epidemię koronawirusa, od soboty (6 czerwca) można indywidualnie zwiedzać Muszyńskie Ogrody Biblijne. Te znajdują się na terenie Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w samym centrum uzdrowiska. Ogrody są adaptacją Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i poprzez kompozycje roślin, krajobrazu i instalacji architektonicznych w wyrazisty sposób przekazują artystyczną wizję Słowa Bożego. Ukazują sceny zawarte w Starym i Nowym Testamencie. Można w nich znaleźć kompozycje roślin znanych z kart Biblii oraz występujących w Jerozolimie lub Palestynie. Muszyńskie Ogrody Biblijne są największe w Polsce, swoją powierzchnią obejmują 1,2 ha. Można je zwiedzać codziennie od godz. 10 do 18.

Trwa remont ul. Grodzkiej i Kunegundy, których skrzyżowanie zamieniło się w rondo. Drogowcy zakończyli już prace na odcinku ul. Kunegundy od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską. Teraz prowadzone są roboty na odcinku ul. Grodzkiej od ronda do skrzyżowania pod Domem Handlowym Lach. Cały ten odcinek uzyska nową nawierzchnię. Prace mają potrwać do końca czerwca.