Przegląd prasy 9.01.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Długi, zimowy weekend to znakomita okazja z krótszego lub dłuższego wypadu w góry. Beskid Sądecki oferuje wiele ciekawych tras o różnym stopniu trudności, a większość z nich gwarantuje wspaniałe widoki także na pobliskie Tatry. Dobrym pomysłem może być chociażby wyprawa na Wierchomlę i odpoczynek w lokalnej bacówce. Taką trasę pokonał z aparatem Artur Królikowski, który niestrudzenie dokumentuje piękno Beskidów. A na koniec aktywnego dnia można podziwiać zachód słońca z muszyńskiej góry Malnik. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Być może zainspiruje Was do wycieczki w góry.