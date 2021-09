Przegląd tygodnia w Nowym Sączu, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Sącza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.09 a 25.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy Wólek protestują przeciwko przedłużeniu kadencji zarządu osiedla. Problem dotyczy też innych osiedli [ZDJĘCIA]”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. 📢 Mieszkańcy Wólek protestują przeciwko przedłużeniu kadencji zarządu osiedla. Problem dotyczy też innych osiedli [ZDJĘCIA] Już w ubiegłym roku sądeccy radni podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji zarządów sądeckich osiedli. Mimo, iż uchwała ta miała negatywną opinię radców prawnych, wybory się nie odbyły, a co za tym idzie dotychczasowi przewodniczący oraz członkowie zarządów osiedli nadal pełnili swoje funkcje. 📢 Termy to hit jesieni. Oto najlepsze baseny termalne najbliżej Nowego Sącza. Baseny, sauny i tężnie solankowe [PRZEGLĄD] Jesień przywitała nas dość chłodno i deszczowo. To doskonała pora roku, aby skorzystać z dobrojdziejstwa natury i wybrać się na baseny termalne. To hit jesieni i spora atrakcja dla całej rodziny. Żeby móc się wykąpać w wodach termalnych trzeba udać się na Podhale. Najbliżej Nowego Sącza znajdują się Termy Gorący Potok w Szaflarach. To zaledwie 1,5 h drogi samochodem. Gdzie jeszcze można się wybrać na baseny termalne? Sprawdźcie naszą listę.

📢 Nie żyje małżeństwo w Krynicy-Zdroju. Prokuratura ustala co zaszło w jednym z mieszkań w uzdrowisku, ma już pewien trop Ciała małżeństwa znaleziono w jednym z mieszkań w Krynicy-Zdrój 13 września. Prokuratura już od kilkunastu dni prowadzi śledztwo w związku z gwałtowną śmiercią małżonków. Sekcja zwłok wyjaśni jak doszło do tragedii i czy do śmierci 58-letniej kobiety i 62-letniego mężczyzny przyczyniły się inne osoby.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Sączu. 📢 Kierunek Nowy Sącz-Muszyna. Pociąg retro wyruszył na tory. "Podróż w czasie" udokumentował muszyński fotograf [ZDJĘCIA] Podróże w czasie są możliwe, udowodnił to Artur Królikowski- fotograf z Muszyny, oraz miłośnik kolei, który nadał swoim zdjęciom niecodzienny klimat. Czarnobiałe fotografie robią wrażenie. Pociąg retro wyruszył na tory rozpoczynając wycieczkę z Nowego Sącza następnie przez Stary Sącz, Rytro, Żegiestów aż do Muszyny. To nie lada gratka dla fanów zabytkowej kolei. W ten weekend 25-26 września będzie możliwość podróżowania zabytkowym składem: lokomotywą parową Ty2-911 z 1943 roku lub Ty42-107 z 1946 roku z historycznymi wagonami z lat 30 i 60. XX wieku. W tym roku przypada 145. rocznica uruchomienia kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, pierwszej linii kolejowej na terenie obecnej Małopolski.

📢 Nie jedz tych rzeczy. LIDL, Biedronka, Auchan wycofują z polskich sklepów toksyczną żywność Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki. 📢 Obwodnica Chełmca w ciągu DK28 za ponad 57 milionów. Tyle będzie kosztował 1,5 km odcinek od ronda do obwodnicy północnej Nowego Sącza Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła zwycięzcę przetargu na budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Chełmca, będącej łącznikiem między północną i zachodnią obwodnicą Nowego Sącza. Tą długo wyczekiwana inwestycję ma zrealizować firma Banimex z Będzina za 57,5 mln zł.