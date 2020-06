Przegląd tygodnia w Nowym Sączu, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Za nami 261. Koncert u Prezydenta. Tym razem w bazylice św. Małgorzaty rozbrzmiały kompozycje Ludwiga Van Beethovena. Oprawę muzyczną zapewniło TRIO – As – SAI, w składzie: Sławomira Wilga – skrzypce, Anna Banaś – wiolonczela, Izabela Wilga – fortepian. Na to wyjątkowe wydarzenie sądeczan zaprosił prezydent Ludomir Handzel wraz z ks. dr. Jerzym Jurkiewiczem.

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Newag podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dostawę siedmiu nowych czteroczłonowych pociągów typu Impuls 2. Wartość zamówienia to ponad 245 mln zł. Nowy tabor będzie przeznaczony do obsługi połączeń aglomeracyjnych przez dwóch przewoźników: Koleje Małopolskie oraz Polregio.

Około 200 rodzin nie może swobodnie przechodzić między blokami nawet do kontenera na śmieci, bo wewnętrzny teren między blokami został ogrodzony. Jest on od kilkunastu lat w użytkowaniu wieczystym grupy osób, której przewodzi właściciel pobliskiej agencji geodezyjnej. Początkowo próbowano sprzedać wspólnotom mieszkaniowym część zielonego terenu, przejętego za przysłowiową złotówkę, za 8,5 tys. zł za ar. Teraz ogrodzono siatką wbrew przepisom bezpieczeństwa.

Nasi Czytelnicy - grzybiarze zacierają ręce i szykują koszyki! Ruszył wysyp grzybów w gorlickich lasach. Zobaczcie zdjęcia nadesłane przez gorliczanina, który znalazł borowika giganta. Wszystko dość szczegółowo udokumentował, najpierw w lesie, a potem ważąc swoją zdobycz. Z grzyba najbardziej ucieszył się wnuczek grzybiarza. Taki parasol to nie lada gratka. Nam oczywiście nie zdradził, gdzie znalazł olbrzyma. Z uwidocznionej na zdjęciach ściółki wynika, że warto wybrać się do iglastych lasów. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Z placu przy ul. Wyspiańskiego i Wiśniowieckiego zniknęło ponad tysiąc ton śmieci, a z miejskiej kasy nie poszła nawet na to złotówka. Urzędnikom udało się dogadać z właścicielami upadłej spółki, która zajmowała się handlem surowcami wtórnymi i we wspomnianych miejscach miała punkt składowania i selekcji.

Wynagrodzenie prezydenta Ludomira Handzla za 2019 rok wyniosło zaledwie 68,9 tys. zł. To niemal dwa razy mniej niż wynagrodzenie wójta Chełmca Bernarda Stawiarskiego - 136,9 tys zł i ponad dwa razy mniejsze niż burmistrza Muszyny Jana Golby - 165,7 tys. zł. Prezydent Nowego Sącza zarabia też o wiele mniej niż prezesi spółek komunalnych, którzy mu podlegają. Ma za to inne źródła utrzymania niż urząd.

Od soboty, 27 czerwca, w każdą kolejną sobotę aż do końca sierpnia będzie można wybrać się pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. To okazja, by pozwiedzać kilka malowniczych słowackich miasteczek. Pociąg zatrzymuje się na stacjach: Plavec, Stara Lubownia, Podolinec, Spisska Bela, Kezmarok i dociera do Popradu niemal pod same Tatry. Wakacyjne kusy pociągów w ubiegłym roku cieszyły się powodzeniem wśród turystów z Polski i ze Słowacji. Z połączenia skorzystało prawie 5 tysięcy osób.

W czterech miejscowościach w gminie Łabowa (powiat nowosądecki) wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Burza, która przeszła tam w czwartek wieczorem doprowadziła do licznych podtopień i zalań. Spadł tam też grad, prognozy nie są optymistyczne, władze obawiają się, że przyjdzie kolejna nawałnica, a skutki tej pierwszej nadal są usuwane.