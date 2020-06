Przegląd tygodnia w Nowym Sączu, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. To nie tylko żywność, ale również suplementy, czy produkty codziennego użytku. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i zapoznaj się z ostrzeżeniami GIS i datą ważności produktów. Te artykuły nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. ZOBACZ O JAKIE PRODUKTY CHODZI

Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów.

Po przerwie wymuszonej przez epidemię koronawirusa, od soboty (6 czerwca) można indywidualnie zwiedzać Muszyńskie Ogrody Biblijne. Te znajdują się na terenie Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w samym centrum uzdrowiska. Ogrody są adaptacją Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i poprzez kompozycje roślin, krajobrazu i instalacji architektonicznych w wyrazisty sposób przekazują artystyczną wizję Słowa Bożego. Ukazują sceny zawarte w Starym i Nowym Testamencie. Można w nich znaleźć kompozycje roślin znanych z kart Biblii oraz występujących w Jerozolimie lub Palestynie. Muszyńskie Ogrody Biblijne są największe w Polsce, swoją powierzchnią obejmują 1,2 ha. Można je zwiedzać codziennie od godz. 10 do 18.

Na DK 75 w miejscowości Frycowa zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Do zdarzenia doszło w sobotę, 6 czerwca, około godz. 12. Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku zderzenia ranne zostały dwie osoby. Droga jest zablokowana. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Utrudnienia mogą potrwać godzinę.

Trwa remont ul. Grodzkiej i Kunegundy, których skrzyżowanie zamieniło się w rondo. Drogowcy zakończyli już prace na odcinku ul. Kunegundy od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską. Teraz prowadzone są roboty na odcinku ul. Grodzkiej od ronda do skrzyżowania pod Domem Handlowym Lach. Cały ten odcinek uzyska nową nawierzchnię. Prace mają potrwać do końca czerwca.

Nie trzeba jechać na Podhale albo na Słowację, żeby móc podziwiać Tatry. Przy odrobinie szczęścia i pięknej pogodzie widać je nawet z mostu na obwodnicy północnej Nowego Sącza. My wybraliśmy miejsca poza Nowym Sączem, w które warto się wybrać. Ukoronowaniem wędrówki będą wspaniałe widoki na Tatry. Zobaczcie, skąd na Sądecczyźnie widać Tatry.