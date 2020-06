Przegląd tygodnia w Nowym Sączu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 7.06 do 13.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Sącza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy Sącz. Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami w budynku dworca PKP [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia Nowy Sącz od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy Sącz. Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami w budynku dworca PKP [ZDJĘCIA] Była premier Beata Szydło, po godz. 17 pojawiła się w swoim biurze poselskim w Nowym Sączu znajdującym się w budynku dworca PKP. Tam odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, a po nim konferencja prasowa. Beata Szydło odwiedziła najpierw Limanowszczyznę, a później Nowy Sącz. Spotkanie przedwyborcze odbyło się pod hasłem „Łączy nas Polska - rozmowy o Polsce". 📢 Katarzyna Zielińska spędza długi weekend aktywnie na Sądecczyźnie Katarzyna Zielińska pochodzi ze Starego Sącza i w wolnych chwilach chętnie odwiedza rodzinne miasteczko. Tym razem aktorka postawiła na aktywne spędzanie czasu. Można było ją spotkać na szlaku kilka dni temu. Zielińska z synkiem Heniem pomaszerowała na Przehybę.

📢 Idealne miejsca do opalania i odpoczynku nad wodą na Sądecczyźnie [PRZEGLĄD] Weekend zapowiada się słoneczny i upalny. Wszyscy zwolennicy kąpieli słonecznych mogą te dni wykorzystać na leżaku czy kocyku. Na Sądecczyźnie jest wiele ciekawych miejsc, gdzie można odpocząć, opalić się ale też skorzystać z basenów, żeby się schłodzić. Trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu oraz stosowaniu kremów z filtrem, nie można też zapomnieć o nakryciu głowy. Zobaczcie nasze propozycje. 📢 Muszyńskie ogrody pełne ludzi. Turyście chętnie odwiedzają uzdrowisko [ZDJĘCIA] Muszyna oferuje wiele atrakcji, z których chętnie korzystają turyście oraz mieszkańcy. Dużym powodzeniem cieszą się jedyne w swoim rodzaju ogrody sensoryczne, biblijne czy miłości, w zeszłym roku przyciągały tysiące osób. Słoneczny weekend przyciąga tłumy spacerowiczów, którzy chętnie odwiedzają to urokliwe miejsce. 📢 Matura 2020 ANGIELSKI: arkusz zadań CKE. "Angielski był mega łatwy" (matura z j. angielskiego p. podstawowy) 13.06.20 Matura 2020 ANGIELSKI. W środę 10 czerwca uczniowie przystąpili do matury z j. angielskiego. - Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam - czytamy na Twitterze. Tradycyjnie, jak co roku na początku egzaminu z języka angielskiego były zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Później maturzyści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Mamy już arkusz zadań CKE.

📢 Region. Rusza sezon ślubny. Na weselu może bawić się 150 osób, ale jak zachować dystans na parkiecie? Branża weselna mocno odczuła kryzys związany z pandemią koronawirusa. Jeszcze w marcu i kwietniu wiele par odwoływało wesela, ale przenosiło je na wskazany przez właścicieli domów weselnych terminy. Zostali też tacy, którzy liczyli, że ich zaplanowane wesele w czerwcu odbędzie się bez przeszkód. Śluby już bez maseczek, ale trzeba zachować dwumetrowy dystans.

📢 Wspaniały widok na Tatry i Pieniny, a wszędzie wokół cudowne Gorce. Gorc – nie taki łatwy do zdobycia [ZDJĘCIA] Słońce delikatnie grzeje, pierzaste chmury malowniczo suną po niebie, a lekki wiatr przyjemnie owiewa twarz. To wymarzona pogoda na niespieszną wędrówkę po gorczańskich ścieżkach. 📢 Nowy Sącz planuje budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Gdzie będą przebiegać? Władze miasta szukają projektanta, który zaprojektuje cztery ścieżki rowerowe nad Dunajcem, Kamienicą i Łubinką. Zgodnie z warunkami ogłoszonego właśnie przetargu nowe ścieżki mają stanowić przedłużenie już istniejących w mieście tras rowerowych. Projekt i dokumentacja mają być gotowe do 31 lipca. Oferty można składać w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu do 17 czerwca do godz. 11.

📢 Nowy Sącz. Policja zatrzymała mężczyznę, który naraził Skarb Państwa na poważne straty. Co zrobił? Sądeccy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą skonfiskowali ponad 100 kg krajanki tytoniu oraz 42 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna naraził Skarb Państwa na stratę blisko 160 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Za czyn ten grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności, lub obie kary łącznie 📢 Sądecczyzna. Ceny paliw poszły w górę. Ile zapłacimy za tankowanie na stacjach w regionie? [ZDJĘCIA] Przez pandemię koronawirusa i związany z tym kryzys na stacjach benzynowych spadły ceny paliw. Od jakiegoś czasu można zauważyć wzrost cen benzyny bezołowiowej 95 i diesla na stacjach w Nowym Sączu. Jak to teraz wygląda? 📢 Kiedy wyjedzie na tory pociąg relacji Muszyna - Poprad? To był turystyczny hit ubiegłego roku Wakacyjny pociąg relacji Muszyna - Poprad na Słowacji okazał się turystycznym hitem ubiegłego roku. I choć w nowym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywać od 14 czerwca, funkcjonuje to popularne połączenie, nie wiadomo kiedy skład ostatecznie wyjedzie na tory. Powodem są obostrzenia graniczne wprowadzone przez stronę słowacką.

📢 Nowy Sącz. Kolejny remont w sądeckim szpitalu. Szykują się zmiany. Jakie? Trwa remont dawnego pawilonu ginekologiczno - położniczego sądeckiego szpitala. Do budynku mieszczącego się przy ul. Kilińskiego zostanie przeniesionych kilka oddziałów niezabiegowych. Modernizacja obiektu potrwa do jesieni i kosztować będzie ponad 8 mln zł. Kolejne półtora miliona szpital wyda na zakup specjalistycznego sprzętu. 📢 Oberwanie chmury w Mszanie Dolnej. Zatkany przepust zagrażał budynkowi mieszkalnemu [ZDJĘCIA] W czwartek w wyniku silnej i gwałtownej ulewy, połamane drzew, bale oraz gałęzie zatkały przepust. Powstały także utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Mszana - Tenczyn. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Obidza. Agresywne psy atakują owce. Zagryzły już ponad dziesięć zwierząt. Co na to gmina? Mieszkańcy Obidzy (gm. Łącko) od dłuższego czasu zmagają się z problemem agresywnych psów, które zagryzają owce. Władze gminy wiedzą o kłopotach miejscowych gospodarzy i przekonują, że podjęły kroki, by rozwiązać ten problem. Apelują jednak o wsparcie ze strony lokalnej społeczności, ponieważ namierzenie zwierząt nastręcza sporych trudności.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę w odległości maksimum godziny od Nowego Sącza Mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny mają szczęście mieszkać w regionie obfitującym w liczne atrakcje turystyczne. Także sąsiedni regiony oferują wspaniałe widoki, obiekty architektury, a także bogatą infrastrukturę turystyczną. Przygotowaliśmy dla Was dziesięć propozycji na krótsze i dłuższe wycieczki w trakcie długiego weekendu. Wszystkie miejsca znajdują się w odległości maksymalnie godziny jazdy samochodem od Nowego Sącza. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Nowy Sącz. Mieszkańcy miasta tłumnie wzięli udział w procesji Bożego Ciała przy bazylice św. Małgorzaty Choć wciąż trwa epidemia koronawirusa, sądeczanie tłumnie wzięli udział w procesji Bożego Ciała przy bazylice św. Małgorzaty. Zastąpiła ona tradycyjną procesję organizowaną co roku na sądeckim rynku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Nowy Sącz ma szansę zostać Rowerową Stolicą Polski. W jaki sposób? Nowy Sącz włączył się w akcję "Rowerowa Stolica Polski". Dla najaktywniejszych rowerzystów, którzy dołączą do wyzwania i będą „kręcić” kilometry dla Nowego Sącza przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez prezydenta Ludomira Handzla. Oficjalny trening przez sportową rywalizacją rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 16 sierpnia. Natomiast sama rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozegra się w dniach od 1 do 30 września.

