Przegląd tygodnia z 26.12.2021 w Nowym Sączu. Najważniejsze wydarzenia od 19.12 do 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nowy Sącz, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowy Sącz to zagłębie utalentowanych ludzi. Wywodzi się stąd wiele gwiazd, ale również przedsiębiorczych osób. Do ich grona zalicza się pochodząca z tego miasta Zuzanna Żytkowicz. Sądeczanka projektuje ubrania, które podbijają internet. To piękne kreacje opatrzone logiem jej firmy o nazwie „By Shenobia”. Zuzia nie tylko je projektuje, ale również promuje w mediach społecznościowych sama pozując do zdjęć w swoich produktach.

Turyści, którzy na Boże Narodzenie przyjechali do Krynicy nie mają powodów do narzekań. W uzdrowisku zastali zimową aurę i świąteczną atmosferę. Miejscowość pięknie przystroiła się na wyjątkowy bożonarodzeniowy okres. Świąteczne iluminacje wyglądają magicznie pod puchową pierzynką, bowiem w uzdrowisku nie brakuje śniegu, w przeciwieństwie do innych regionów. To między innymi dlatego, aby spędzić zimowe święta, turyści chętnie wybierają ten kierunek