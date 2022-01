Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Nowym Sączu. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nowy Sącz, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pasażerowie korzystający z usług MPK w Nowym Sączu od poniedziałku (czyli 10 stycznia) muszą się liczyć ze zmianami tras 12 linii autobusowych. Zmiany związane są z remontem skrzyżowania ulic Kolejowej, Nawojowskiej i Łukasińskiego i będą obowiązywały od godz. 8. Zapanowano także objazdy dla samochodów osobowych i ciężarowych. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy objazdami Alejami Batorego, ulicami I Brygady i Wiśniowieckiego do Królowej Jadwigi lub ulicą Wyspiańskiego i 29 listopada (pojazdy poniżej 3,5 tony). Z kolei tiry mogą korzystać z objazdu Alejami Piłsudskiego oraz ulicami Nawojowską i 29 listopada.

Długi, zimowy weekend to znakomita okazja z krótszego lub dłuższego wypadu w góry. Beskid Sądecki oferuje wiele ciekawych tras o różnym stopniu trudności, a większość z nich gwarantuje wspaniałe widoki także na pobliskie Tatry. Dobrym pomysłem może być chociażby wyprawa na Wierchomlę i odpoczynek w lokalnej bacówce. Taką trasę pokonał z aparatem Artur Królikowski, który niestrudzenie dokumentuje piękno Beskidów. A na koniec aktywnego dnia można podziwiać zachód słońca z muszyńskiej góry Malnik. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Być może zainspiruje Was do wycieczki w góry.