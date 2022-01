Rada rodziców przeciwna likwidacji szkół w Roztoce-Brzeziny i Lipiu. Gmina Gródek nad Dunajcem szuka oszczędności. Co dalej ze szkołami?

Nie zgadzamy się na likwidację szkoły

Podstawówki w Roztoce-Brzezinach i Lipiu już od nowego roku szkolnego mogą przejść tzw. reorganizację. To dwie najmniejsze szkoły na terenie gminy. Dla przykładu w pierwszej z tych placówek uczy się 84 uczniów. Średnio na klasę przypada więc 10 uczniów. Pomysł radnych dotarł do rodziców "drogą pantoflową", zaskoczeni zapowiadają, że nie poddadzą się bez walki.

- To bardzo przykre, że nikt tego z nami nie skonsultował. Tu chodzi o nasze dzieci, zmiana środowiska nie wyjdzie im na dobre, to dodatkowy stres, którego im nie brakuje od czasu pandemii. Nauczyciele także są w sytuacji podbramkowej, bo mogą stracić prace - mówi nam Anna Kawa, Przewodnicząca Rady Rodziców ze szkoły w Roztoce-Brzezinach.

Rodzice nie chcą, aby szkoły zostały zlikwidowane, uważają że to serce ich wsi, a środowisko szkolne jest dla ich jak rodzina. To tam ich dzieci czują się bezpiecznie. Kawa podkreśla, że szkoła jest dobrze wyposażona, rodzice wielokrotnie inwestowali w szkołę kupując drobne sprzęty czy wykonując remonty, doposażali budynek, wszystko po to, aby nie obciążać budżetu gminy.