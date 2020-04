Radna wyręczyła posłów i prezydenta. Dodatkowy milion na remont ul. Broniewskiego w Nowym Sączu

W Małopolsce dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 202,5 mln zł, z czego 102,6 mln zł będzie przeznaczone na zadania powiatowe, zaś 99,9 mln zł na zadania gminne. Łącznie dofinansowanie uzyska 170 zadań, w tym 42 powiatowe i 128 gminnych. W Nowym Sączu 70-proc. dofinansowania uzyska warty 4,5 mln zł remont ul. Broniewskiego, zaś 50 proc. warty 3,3 mln zł remont ul. Wiśniowieckiego.

- Na moją prośbę premier Mateusz Morawiecki podniósł dofinansowanie remontu ulicy Broniewskiego z 50 do 70 proc. Oznacza to, że wkład własny miasta zmniejszy się o 950 tysięcy złotych, a tyle dodatkowych środków popłynie do nas z Funduszu Dróg Samorządowych. Liczę, że przynajmniej część zaoszczędzonych pieniędzy trafi na remonty mniejszych ulic i budowę chodnika ze ścieżką rowerową na osiedlu Piątkowa – zaznacza radna Ilona Orzeł w informacji na Facebooku.