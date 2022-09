Rowerem do 36 km od Nowego Sącza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Ścieżki rowerowe z Nowego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Z Niedzicy do Szczawnicy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 569 m

Trasę dla rowerzystów z Nowego Sącza poleca Diskus

Trasa bardzo ładna na wycieczkę dla całej rodziny. Przez 11km jedzie się cały czas wzdłuż Dunajca z pięknymi widokami na góry.To jest chyba najładniejsza ścieźka rowerowa w Polsce.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 44,53 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 279 m

Suma podjazdów: 930 m

Suma zjazdów: 935 m