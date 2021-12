Rowerem do 36 km od Nowego Sącza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Nowego Sącza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Nowym Sączu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 grudnia w Nowym Sączu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Na lody do Krościenka przez Szczawnicę zahaczając o Słowację

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 244 m

Suma podjazdów: 644 m

Suma zjazdów: 641 m