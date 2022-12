Rusza „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” WSB-NLU z nagrodami za ponad 20 tys. zł

Jak wygląda projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”?

10 edycja wydarzenia skierowana jest do szkół ponadpodstawowych. Chęć przystąpienia do projektu można składać od 15.12.2022 r. do 12.01.2023 r. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia przez szkołę i indywidualne zgłoszenie kandydata w systemie CloudA.

Od 16 stycznia 2023 r. uczniowie będą brać udział w dwudniowych wykładach, prowadzonych za pośrednictwem platformy CloudA™. Drugim etapem, który będzie formuła Hekatonu - konkursów i zajęć warsztatowych, odbywających się na terenie WSB-NLU w Nowym Sączu. W ich trakcie, w małych - zaledwie kilkuosobowych grupach, młodzi ludzie będą opracowywać strategie rozwoju określonych produktów. Atrakcji będzie jeszcze więcej! Na uczestników czekają wystawcy, networking, opieka mentorska.

Do zdobycia są także nagrody, o łącznej wartości 20 tys. złotych.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie WSB-NLU: https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/edycja-x