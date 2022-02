Rytro. Skarb Sądecczyzny w Teleexpressie. Ryterska twierdza turystyczną wizytówką naszego regionu [ZDJĘCIA]

- Zamki nad Popradem znajdowały się w odległości jednego dnia drogi. Wszystkie są po jednej stronie Popradu, żeby nie trzeba było przekraczać rzeki. Zamek w Rytrze pełnił funkcję komory celnej - pobierano tam podatki. Był też rezydencją dla podróżnych - mówił Kulig

Jak każdy, również Ryterski zamek ma swoja legendę. W tym przypadku związana jest ze skarbem, który w niedzielny poranek Wielkanocny wynosi rycerz i rozkłada na zboczu góry zamkowej. Można je zabrać pod warunkiem, że zdąży się przed dzwonem rezurekcyjnym.

Co do jego powstania przekazywanych jest kilka legend: w jednej został wzniesiony przez zabłąkanego rycerza, który przyszedł z okolic Niemiec już na początku X w., inna wersja, mówi, że wzniósł go książę czeski Wacław II, ten sam który lokował Nowy Sącz. Inne podania dotyczące zamku mówią o skarbie zakopanym pod jego murami, a miał go pilnować „pies o postaci koguta”.