Sądecczyzna budzi się wiosną do życia. Co się dzieje w sądeckich lasach?

Choć z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa nie możemy wybrać się na wiosenny spacer, przyroda w sądeckich lasach nie próżnuje. Wiosna na dobre rozgościła się na Sądecczyźnie, a rośliny i zwierzęta jak co roku budzą się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do wirtualnego spaceru po lasach należących do Nadleśnictwa Piwniczna. Autorami zdjęć są Krzysztof Tomasiak, Bartek Burkat, Magdalena Góra, Andrzej Książek i Piotr Kowalik i Tomek Krok. Zobacz galerię