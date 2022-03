Sądecczyzna. Ceny paliw na stacjach szaleją. Tak drogo jeszcze nie było, padają kolejne rekordy. Za litr oleju napędowego prawie 8 zł Joanna Mrozek

Ceny paliwa wciąż rosną i to w niespotykanym dotąd tempie. W Nowym Sączu za litr oleju napędowego (ON) zapłacimy już prawie 8 zł. Do przełamania kolejnej granicy zbliża się benzyna bezołowiowa 95. Na kilku stacjach w regionie kosztuje już 7.09 zł. Autogaz to w tej chwili to wydatek rzędu nawet ok. 3,50 za litr. Tak drogo jeszcze nie było, a wszystko wskazuje na to, że ceny będą nadal rosły.