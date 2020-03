Sądecczyzna. Rozpoczął się „festiwal głupoty". Stop pożarom traw [ZDJĘCIA]

Gorlice. Zima za pasem, ale strażacy wciąż wyjeżdżają do płonących łąk

Jesienne wypalanie traw kosztowało nas już ponad dziesięć tysięcy złotych. Licząc tylko od września, do płonących traw strażacy wyjeżdżali 18 razy. Nikt nie zważa na to, że jest sucho, porządnego deszczu nie było od tygodni, a zagrożenie pożarowe jest naprawdę duże. Może w kocu c...