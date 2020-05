Sądecka Biblioteka Publiczna, po przerwie związanej z wybuchem epidemii koronawirusa, wznowiła dzisiaj (6 maja) swoją działalność. Pomimo deszczowej pogody w pierwszych godzinach funkcjonowania biblioteki placówkę odwiedziło prawie 100 osób. Marek Rylewicz, dyrektor SPB, zapewnia, że personel biblioteki poczynił starania, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się chińskim wirusem.

Na razie otwarta została Wypożyczalnia Główna, która mieści się przy ul. Franciszkańskiej 11. Jak wyjaśnia Marek Rylewicz, pozostałe oddziały będą otwierane w następnej kolejności.



- Najpierw planujemy uruchomić Oddział dla Dzieci, a następnie wszystkie osiedlowe filie - mówi.



Czytelnicy korzystający z Sądeckiej Biblioteki Publicznej muszą się przygotować na pewne zmiany w sposobie funkcjonowania placówki. Wymusiła je na personelu epidemia chińskiego wirusa.



- Zaraz po wejściu do budynku umieściliśmy punkt zwrotu książek. Czytelnicy zostawiają je bibliotekarzom, a książki lądują na kwarantannie - tłumaczy Marek Rylewicz.



Aby skorzystać z Wypożyczalni Głównej, należy zdezynfekować rękawiczki i udać się do pomieszczenia. Personel przygotował dwa stanowiska biblioteczne, zaś z wypożyczalni mogą korzystać na raz tylko dwie osoby.



Jak na razie czytelnicy bez żadnych problemów stosowali się do wszystkich zaleceń personelu.



- Mam nadzieję, że tak będzie nadal, bo wszystkie wprowadzone przez nas obostrzenia mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom korzystającym z naszych zbiorów - podkreśla Marek Rylewicz.

















