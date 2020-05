Sądecki raper Arkadio zapowiada nowy album utworem z Kasią Moś

„Schować pod skorupę” to tytuł najnowszego singla sądeckiego rapera Arkadio, w którym gościnnie śpiewa Kasia Moś. Utwór to zapowiedź nowej płyty Arkadiusza Zbozienia - „Gdy nie widzi nikt”.

Arkadio, czyli Arkadiusz Zbozień to pochodzący z Nowego Sącza raper, freestylowiec i mówca. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata. Na swoim koncie ma siedem płyt, dwa audiobooki i dwie książki. Jest też pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji „Rób to co kochasz”. Można go zobaczyć w programie „OCALENI” na TVP 1, gdzie swoim rapem przekazuje historie zaproszonych gości. Sądeczanin współpracował z wieloma cenionymi artystami, m.in. Stanisławem Sojką, Grzegorzem Turnauem, czy Kamilem Bednarkiem. Do udziału w swojej najnowszej produkcji zaprosił natomiast Kasię Moś, którą można usłyszeć w utworze „Schować pod skorupę”.

"> - Ten utwór mówi o sytuacjach, w których czujemy się bezsilni. Możemy mieć wielką wiedzę na temat tego, jak radzić sobie z trudnościami, a gdy przychodzi życie - znów kończy się inaczej, niż byśmy chcieli - mówi Arkadio. - Najczęściej wtedy chcielibyśmy „schować” ten fakt, żeby nikt go nie „zobaczył”. Taka już nasza natura, że kiedy jest dobrze, to nie chce nam się mówić o tym, co nas rani, a gdy jest źle, to wszystko się kumuluje.

Jak zaznacza raper jego nowy kawałek niesie też nadzieję. Jego zdaniem należy jednak pamiętać, że nie ze wszystkim człowiek jest sobie w stanie sam poradzić i czasami musi sięgnąć po pomoc. - Mega się jaram, że zrobiliśmy ten numer z Kasią. W mojej ocenie to jeden z najbardziej nasyconych emocjami utworów na płycie. Mój faworyt!. A to, co zrobiła w nim Kasia przeszło nasze najśmielsze oczekiwania - dodaje Arkadio. Teledysk do utworu stanowi trzecią już odsłonę historii jego głównych bohaterów. Najważniejszym przesłaniem tego obrazu jest walka i wygrana rodziny jako całości, a nie tylko jednostki. To także singiel z mającej pojawić się niebawem na rynku nowej płyty rapera - „Gdy nie widzi nikt”. Arkadio dzieli się na niej przeżyciami i emocjami, które pozwalają słuchaczowi w jeszcze większym stopniu się z nimi zidentyfikować i przyznać „Ja też tak mam!”.

- To płyta, która najbardziej odsłania moją prywatną rzeczywistość – przyznaje Arkadio. Poza wymienioną wcześniej Kasią Moś na płycie obok Arkadio znaleźli się goście tacy jak: Marika, Fisheclectic, Ewa Novel, Vix.N, Edzio, Artur Andrus, Misiek Koterski, Piotr Baron, Krzysztof Antkowiak, Mikser, Bosski Roman oraz Adam Sztaba ze swoimi orkiestracjami w trzech utworach.

