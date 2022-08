Sądeckie królowe Instagrama. Te młode kobiety zrobiły karierę m.in. w mediach społecznościowych. Zobacz o kogo chodzi Redakcja Nowy Sącz

Są mądre, zdolne i mają wiele pomysłów, a przede wszystkim odważnie kroczą przez życie. To dzięki determinacji i ciężkiej pracy doszły tak daleko. Mowa o sądeczankach, które nie tylko zachwycają urodą, ale także pomysłem na życie. Robią to co sprawia im satysfakcję, nie boją się spełniać swoich marzeń i jeszcze na tym zarabiają. Na Instagramie śledzą ich tysiące osób, jedna z nich ma ponad 1,5 mln obserwujących. O kogo chodzi? Sprawdź w naszej galerii.