Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma dwie nowe karetki. Kosztowały prawie milion złotych

Przez ostatnie cztery lata w Sadeckim Pogotowiu Ratunkowym wymieniono już na nowe 11 ambulansów. Nie jest wykluczone, że jeszcze w tym roku pojawią się kolejne trzy nowoczesne karetki.

Nasz plan modernizacji floty Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przynosi wymierne korzyści. Jedenaście nowych ambulansów w cztery lata, to naprawdę spore osiągnięcie. Wszystko po to, aby mieszkańcy Sądecczyzny czuli się bezpieczniej i mieli lepszą opiekę medyczną. To ważne, aby ratownicy dojeżdżali na czas do pacjenta, mogli go zdiagnozować za pomocą nowoczesnych aparatów i uratować mu życie i zdrowie - zaznacza starosta Marek Kwiatkowski.