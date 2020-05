Sądeczanie nie przestrzegają obostrzeń związanych z koronawirusem

Rząd sukcesywnie luzuje obostrzenia wprowadzone związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wciąż jednak obywatele muszą stosować się i respektować obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Okazuje się jednak, że niektórzy Sądeczanie mają z tym problem.

- Sytuacja epidemiczna i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od wszystkich wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Niestety w miniony weekend można było zauważyć, że część osób przestała się stosować do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa - mówi podkom. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Od piątku do niedzieli (8-10 maja) sądeccy policjanci kilkunastokrotnie interweniowali w sprawie naruszeń obowiązujących obostrzeń. W efekcie nie tylko pouczali o obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale nałożyli na jedną z osób mandat karny, a w trzech przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Cztery kolejne mandaty nałożono w związku z niestosowaniem się do ograniczeń w przemieszczaniu się.