Sądeczanie ruszyli na zakupy do galerii handlowych

- Korzystamy z bardzo precyzyjnego systemu elektronicznego, który nie tylko zlicza klientów wchodzących do obiektu ale także wiemy ilu ich aktualnie przebywa w naszej galerii – wyjaśnia Gabriel Habura, dyrektor Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu.

Od 4 maja w całym kraju znów otwarte są galerie oraz centra handlowe . Ich właściciele, jak równo najemcy muszą jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do bardzo precyzyjnych wytycznych. Jedną z nich jest ograniczenie liczby klientów do jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni obiektu.

Odwiedzając galerię czy centrum handlowe powinno się też pamiętać o zachowaniu bezpiecznej dwumetrowej odległości od osoby, z którą nie mieszkamy pod jednym dachem. By nie stwarzać potencjalnego zagrożenia z powierzchni Trzech Koron zniknęły m.in. ławki i stoliki, którzy których można było usiąść i odpocząć.

- Nasza ochrona została też przeszkolona i dba o to, żeby klienci przestrzegali obowiązku zasłaniania ust i nosa – zaznacza Gabriel Habura. - Od klienta zależy czy w tym celu wykorzysta maseczkę, przyłbicę, czy chustę. O tym obowiązku przypominają też powtarzane co jakiś czas z głośników komunikaty.

Właściciele galerii zadbali też o bezpieczeństwo klientów. Jak zaznacza jej dyrektor jeszcze przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa obiekt był regularnie dezynfekowany. Teraz w ciągu dnia jest to wykonywane częściej. Klienci nie powinni czuć się zagrożeni, bo wszystkie elementy, których dotykają jak: klamki, wózki sklepowe, poręcze, krany w toaletach czy nawet guziki w windach są odkażane.

W największej sądeckiej galerii od poniedziałku czynna jest większość sklepów. Zamknięte są jednak kina, klub fitness, punkty usługowe, strefa relaksu i biura podróży. Jedna z sieci gastronomicznych serwuje już swoje dania na wynos, a do tego samego przygotowują się kolejne.

- Staramy się powoli wracać do normalności, bo kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa wszystkich wpędza w kłopoty. Pracujemy nad takimi rozwiązania, które zabezpieczają interesy naszych najemców, jak również i nas samych – podkreśla dyrektor Trzech Koron. - Liczę też na to, że nasi klienci będą stosować się do nowych zasad, które obowiązują nas wszystkich. W końcu zdrowie jest najważniejsze.