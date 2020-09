Sądeczanin Bartłomiej Orzeł jako pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego powalczy o czyste powietrze

- Smog to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, a program Czyste Powietrze jest realną odpowiedzią na ten problem. Do moich zadań będzie należała również koordynacja polityki antysmogowej na poziomie krajowym oraz przewodniczenie Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza. To miejsce, gdzie będę mógł spożytkować wiedzę zdobytą podczas pracy w antysmogowym III sektorze – zaznacza Bartłomiej Orzeł.

Bartłomiej Orzeł z wykształcenia jest ekonomistą. Sądeczanin kilka lat temu przewodniczył Sądeckiemu Alarmowi Smogowemu, jest również twórcą Ośrodka Studiów o Mieście Nowym Sączu. W lutym tego roku został zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, zaś w 2019 roku bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 33 (województwo świętokrzyskie).