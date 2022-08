Sądeczanka Bożena Górecka-Tokarczyk z No Brothers wystąpiła na Sopot Top Of The Top Festival

Tegoroczny Sopot Top Of The Top Festival miał sądecki akcent. Pierwszego dnia na scenie Opery Leśnej zobaczyć można było zespół Jary Oddział Zamknięty, któremu towarzyszyły dwie charyzmatyczne wokalistki: Bożena Górecka-Tokarczyk oraz Marta Kruk. Obie wspomagały zespół śpiewając chórki utworów "Andzia i ja" oraz "Party". Wniosły też na scenę sporą dawkę seksapilu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Bożena Górecka-Tokarczyk to sądeczanka i wokalistka zespołu No Brothers, który na swoim koncie ma dwie płyty.

- Występ na Sopot Top Of The Top Festival 2022 z zespołem Jary Oddział Zamknięty był największym wydarzeniem muzycznym w mojej karierze. To było niesamowite uczucie stanąć na tej scenie z tak charyzmatycznym wokalistą, gitarzystą i wspaniałymi muzykami - mówi Bożena Górecka-Tokarczyk. - Zespół Jary Oddział Zamknięty to kwintesencja rock'n'rolla. Na tej scenie działy się kosmicznie rzeczy, a ja zostałam porwana w oko cyklonu jedynej takiej prywatki w Polsce. Poczułam, że żyję mocniej. To jest jak narkotyk i chcę więcej.