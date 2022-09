Ścieżki nordic walking do 36 km od Nowego Sącza. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 17 - 18 września

Ścieżki nordic walking z Nowego Sącza

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 36 km od Nowego Sącza. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nowy Wiśnicz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m

Max_c74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Nowego Sącza

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

