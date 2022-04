Ścieżki rowerowe do 36 km od Nowego Sącza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Rowerem z Nowego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 kwietnia w Nowym Sączu ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 10 kwietnia w Nowym Sączu ma być 14°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Łemków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 131,74 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 476 m

Suma podjazdów: 1 727 m

Suma zjazdów: 1 773 m

Rowerzystom z Nowego Sącza trasę poleca MarGosia

Śladami Łemków, czyli cerkwi, zdziczałych jabłoni, ruin zabudowy, przydrożnych kapliczek oraz pozostawionej kultury. Część Beskidu niskiego gdzie cywilizacja jeszcze nie zniszczyła do końca przeszłości. Miejsca gdzie w ciszy można jeszcze usłyszeć dawne życie, które z 1947r zamilkło.

Teren Beskidu Niskiego opiewa także w ogromną ilość cmentarzy z I Wojny Światowej a dokładnie z czasów Bitwy Gorlickiej (maj 1915r) oraz walk poprzedzających 1914-1915 rok.