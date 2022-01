Ścieżki rowerowe do 36 km od Nowego Sącza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Nowego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Nowym Sączu ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 23 stycznia w Nowym Sączu ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Słowackie Pejzaże

Stopień trudności: 2

Dystans: 19,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 228 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 216 m

Trasę dla rowerzystów z Nowego Sącza poleca Kwantomas123

Trasa prowadząca z centrum Szczawnicy (początek pod wyciągiem na Palenice) trasą rowerową brzegiem rzeki Dunajec aż do miejscowości Leśnica na Słowacji.Z leśnicy drogą asfaltową (bardzo mało ruchliwą) docieramy do Czerwonego klasztoru. Po drodze kilka podjazdów o nachyleniu nawet 12 stopni, piękne pejzaże.

Do Szczawnicy można wracać trasą wiodącą brzegiem rzeki Dunajec; droga gruntowa, kamienista do podziału z pieszymi.

Nawiguj