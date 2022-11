– Możecie Państwo skorzystać z cząstki naszego dziedzictwa, które tworzyło się przez pokolenia, z dziedzictwa malarskiego, z księgozbiorów, ornamentów liturgicznych, które dziś są skarbem naszych domów, a które chcemy państwu pokazać. To namiastka naszego franciszkańskiego dziedzictwa. Franciszkanie kształtowali nie tylko myśl religijną, ale i kulturową, tworzyli ją w dziedzinie malarstwa, sztuki, oświaty. To także starodruki – dowód pracy i troski o dziedzictwo. To także wielka promocja Franciszkanizmu i ukazania pracy naszych braci mniejszych.

– To pierwsza wystawa o charakterze sakralnym, jaką miałam możliwość prowadzić w Muzeum. Mogłam odwiedzić miejsca, których na co dzień nie można zobaczyć. Ojcowie dosłownie i w przenośni otwierali każde drzwi. To jest coś niesamowitego, to jedynie drobny fragment tego, co można w obydwu klasztorach obejrzeć. To także zachęta, by Zakliczyn oraz Biecz odwiedzać – mówiła.

W styczniu 2023 r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wyda wydawnictwo albumowe zawierające fotografie pokazujące oba klasztory. Wystawa „Skarby Ojców Franciszkanów-Reformatów. Ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu” będzie trwać do 26 lutego 2023 r.