SOR Nowy Sącz. Jak działa Szpitalny Oddział Ratunkowy i gdzie się mieści?

Ważne informacje:

Lekarz Kierujący Oddziałem - Lek. Tomasz Kula

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Jadwiga Mółka Schab

Ważne telefony:

(018) 443-88-77 wew. 512 Rejestracja

(018) 442-57-77

(018) 44-25-904 Ordynator

(018) 44-25-852 Sekretariat SOR

(018) 44-25-963 Dyżurka pielęgniarska

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Nowym Sączu funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o Państwo-wym Ratownictwie Medycznym oraz wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dla realizacji przypisanych zadań zorganizowane zostały ambulatoria ogólne, chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowej zabezpieczane w systemie całodobowym przez trzech lekarzy. Oprócz tego funkcjonuje tu sala obserwacyjna (12 łóżek), pacjenci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mają zatem zapewnioną niezbędną pomoc fachową adekwatną do potrzeb.

SOR Nowy Sącz dysponuje również odpowiednim zapleczem diagnostycznym, które wspomaga pracę kadry lekarskiej i pielęgniarskiej zatrudnionej w oddziale. Rocznie trafia tu ponad 40 tysięcy chorych zgłaszających się ze skierowaniem lub przywożonych przez pogotowie ratunkowe (to około 200 osób na dobę). Dodatkowo za pośrednictwem SOR – u do pozostałych Oddziałów Szpitala w trybie planowym lub nagłym trafia rocznie od 39 tyś. do 40 tyś. pacjentów. Jednostka jest placówką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.