Stary Sącz kupuje drona do kontroli zanieczyszczenia powietrza. Co z Nowym Sączem?

Ryszard Wasiluk, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu jest sceptycznie nastawiony do pomysłu wykorzystania drona w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

- Dron pomoże w analizowaniu dymów wydobywających się z kominów i pozwoli lepiej interweniować i uzyskiwać większą skuteczność w odniesieniu do osób, które te normy naruszają - podkreśla Jacek Lelek.

Jak się okazało, efekty wykorzystania drona w kontroli palenisk były zbyt małe w stosunku do kosztu jego zakupu oraz eksploatacji.

- To bardzo drogie urządzenie, a jego cena waha się do kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych - wyjaśnia Ryszard Wasiluk.

Dron wymaga także specjalistycznej obsługi, zaś informacje jakich dostarcza, nie są precyzyjne i nie mogą być następnie wykorzystywane w trakcie ewentualnych postępowań sądowych. Zdaniem komendanta sądeckiej straży miejskiej, o wiele skuteczniejsze w walce ze smogiem są zwykłe patrole funkcjonariuszy straży.

- Mogą oni pobrać próbki popiołu bezpośrednio z podejrzanego paleniska, a następnie wysłać je do specjalistycznego laboratorium, które oceni jaki materiał został wykorzystany w danym piecu - wyjaśnia.