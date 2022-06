Stary Sącz. Po mistrzowsku udzielają pierwszej pomocy. Starosądeccy licealiści z trzecim miejscem w ogólnopolskiej olimpiadzie

Uczniowie starosądeckiego ogólniaka w grudniu 2021 r. ukończyli stosowne kursy i uzyskali tytuł Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. W kwietniu tego roku rozpoczęli zmagania w Ogólnopolskiej Olimpiadzie. Jej etap rejonowy odbył się w Tarnowie. Dwie drużyny z LO w Starym Sączu przywiozły wtedy złoto i srebro, awansując tym samym na zawody okręgowe. Odbyły się one na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krakowie. Rywalizowało tam sześć najlepszych drużyn z Małopolski. Reprezentanci starosądeckiego LO – Dawid Bober, Maria Tokarczyk, Emilia Sowińska, Anna Dara i Zuzanna Orłowska wywalczyli wysokie trzecie miejsce. Ich opiekunką była Aneta Mamala.

Współzawodnictwo polegało na wykazaniu się wiedzą teoretyczną oraz udzielaniu pierwszej pomocy na specjalnie "upozorowanych" stacjach urazowych.

- Poziom był niezwykle wyrównany, a różnica pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim miejscem to zaledwie jeden, dwa punkty. Każda drużyna zbliżyła się do maksymalnego wyniku. Można powiedzieć, że są to profesjonaliści - podkreśla Marlena Szewczyk, sędzia główny mistrzostw.