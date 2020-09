Stary Sącz. Sumy giganty złowione na starosądeckich stawach. Największa ryba mierzyła ponad dwa metry [ZDJĘCIA]

Andrzej Jodłowski z Olszany (gmina Podegrodzie) opracował skuteczny sposób na grube ryby. Pasją do wędkarstwa zaraził go jego tata. W ciągu kilku lat złowił prawdziwe potwory na starosądeckich stawach czy na Jeziorze Rożnowskim. Największy sum mierzył 206 cm. Andrzej nie jest w stanie zliczyć wszystkich złowionych okazów przyznaje, że wyciągnięcie takiej dużej ryby to ciężka walka. Młody wędkarza z Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu, po krótkiej sesji zdjęciowej wypuszcza do wody ryby giganty zgodnie z zasadą no kill.