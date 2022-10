Stary Sącz. „TUTAM” Teatru NSA na Jesiennym Festiwalu Teatralnym. Janusz Michalik i Małgorzata Sowa na scenie

Widzowie odbywającego się w Starym Sączu 26. Jesiennego Festiwalu Teatralnego obejrzeli w poniedziałek sztukę Bogusława Schaeffera „Tutam” przygotowaną przez Teatr NSA z Nowego Sącza. Reżyserem spektaklu i odtwórcą jednej z ról jest Janusz Michalik – dyrektor artystyczny Festiwalu; partneruje mu Małgorzata Sowa. Trudny spektakl współczesnego polskiego dramaturga, ale także kompozytora i teoretyka muzyki, wzbudził różne emocje. Na twarzy widzów pojawiał się uśmiech, ale często też zamyślenie, może smutek…

Sztuka opowiada o kobiecie i mężczyźnie, którzy przypadkiem spotykają się w kawiarni. Między nimi rodzi się więź, później uczucie, ale nie chcą się do tego przyznać. Udają, zakładają różne maski, grają… W pewnym momencie kawiarnia zamienia się w teatr. Drugą skomplikowaną parę tworzą pracownicy kawiarni, którzy od dawna są w związku, ale również nie potrafią być szczerzy, prawdziwi. Na zapleczu więc też toczy się gra. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że kelnerowi podoba się stała bywalczyni kawiarni, a kelnerce – przychodzący regularnie na kawę klient. I znowu gra… Jak w życiu, trochę trudno się odnaleźć. Nie wiadomo, co jest prawdą, a co sceniczną kreacją. Bohaterowie są „tu” i „tam” – w życiu i na scenie – jak sugeruje tytuł.

(opracowała Anna Skalska)