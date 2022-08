Stary Sącz. Upamiętnili ofiary niemieckiej zbrodni w 80. rocznicę likwidacji getta Alicja Fałek

Minęło 80 lat, kiedy to Niemcy przystąpili do zagłady społeczności starosądeckich Żydów. 17 sierpnia 1942 roku przewieziono ich do getta w Nowym Sączu, następnie do Bełżca, gdzie w obozie śmierci zamordowano. Najsłabszych zabito na Piaskach, nad Popradem. Starosądeczanie uczcili pamięć pomordowanych.