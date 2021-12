Stary Sącz. W przyszłym roku ruszy budowa stu nowych mieszkań do wynajęcia. Gmina przekazała grunty

Przewiduje się, że dzięki inwestycji przebędzie w mieście setka mieszkań, a każde z nich będzie miało od 40 do 65 m kwadratowych powierzchni. Będą przeznaczone pod wynajem, a oferta kierowana będzie do rodzin o średnich dochodach, które mają małe szanse na to, aby zakupić lub wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym.

– Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to spółka realizująca budownictwo społeczne i jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu - wyjaśnia burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Gminy przystępujące do społeczne inicjatywy mieszkaniowej będą mogły liczyć na dofiansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pomogą one w finansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Jest zapewnienie że każda z gmin otrzyma kwotę nawet do trzech milionów złotych.