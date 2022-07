Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub jak z bajki w Mszanie Dolnej. Popularni youtuberzy wybrali Łostówkę. Zobacz zdjęcia

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą jedną z najpopularniejszych par w internecie. Działają od kilku lat i dzielą się swoim życiem z rzeszą fanów. A tych jest łącznie ok. 4 milionów. Mają dwie córki Polę oraz Nelę, teraz rozpoczęli budowę nowego domu.

25 czerwca znana para wzięła ślub. Oczywiście nie zabrakło relacji na Instagramie z ich najpiękniejszego dnia. Co ciekawe, to właśnie Mszana Dolna okazała się idealnym miejscem do organizacji wesela. Influencerzy wzięli ślub w górach. Tego dnia towarzyszyli im bliscy, rodzina i przyjaciele.