To już ostatnia impreza karnawału. W miniony weekend tłumy imprezowiczów przybyły do Space Club w Czchowie. Kolejka do wejścia była ogromna. W środku na klubowiczów czekały trzy poziomy zabawy z muzyką na żywo oraz Dj-em. Kolejna impreza w Space Club w Niedzielę Wielkanocną. Zobaczcie galerię z ostatków.