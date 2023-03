Tak mieszkają bogaci sądeczanie. Luksusowe domy i wille za miliony na sprzedaż w Nowym Sączu i okolicy. Zobacz oferty Redakcja Nowy Sącz

Oto najdroższe domy do kupienia w Nowym Sączu. Wnętrza i metraż robią wrażenie, a do tego zazwyczaj otaczają je ogrody. Wille są gustownie i nowocześnie urządzone, a więc gotowe do zamieszkania. Inne są w stanie surowym, a też kosztują krocie. Za te posiadłości trzeba zapłacić przynajmniej milion złotych. Wszystkie oferty w galerii zdjęć pochodzą z serwisu otodom.pl. Chcielibyście w nich zamieszkać?