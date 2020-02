Tak powstaje Psi park w Nowym Sączu. Atrakcja dla czworonogów i ich właścicieli

Park wymaga jeszcze wykonania pewnych prac. Gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, ma zostać uzupełniony narzut kamienny oraz „dogęszczenie” nawierzchni w okresie pozimowym. Gdy tylko zostaną wykonane te prace, zostanie wyznaczony termin otwarcia.

Jak podaje Urząd Miasta Nowego Sącza, wybieg jest wyposażony w: elementy zabawowe dla psów - agility, tj. pochylnia prosta, stacjonata (hydrant) z regulowaną poprzeczką, przeskok pojedynczy, słupki do slalomu. Wytyczono też miejsce z piaskiem i palikami do psiej toalety, ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody. Plac jest ogrodzony wraz z bezpieczną furtką. Całkowity koszt inwestycji to prawie 100 tys. zł.