Taka, 35 lat temu, była studniówka w I LO w Nowym Sączu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Stanisław Śmierciak

Zaczyna się pora studniówek. Imprez organizowanych z wielkim przepychem, w wynajętych lokalach. Bali, na które dziewczęta szykują kreacje czasami bardziej kosztowne niż te ślubne. A jak, i gdzie, bawiono na studniówce kilka dekad temu? Proponujemy fotograficzną podróż w przeszłość. Dokładnie do roku 1987. Miejscem "lądowania" jest sala gimnastyczna w najstarszym liceum na południe od Krakowa, czyli I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. By nie było wątpliwości. Wtedy te zabawy mogły odbywać się tylko na terenie danej szkoły. To i tak była rewolucja, bo wcześniej możliwe były tylko "komersy", czyli organizowane w liceum lub technikum zabawy dla absolwentów, czyli już po zdanej maturze.