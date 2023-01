Taksówki w Nowym Sączu. Najtańsze przewozy. Jaką firmę taksówkarską inni polecają? Opinie

Działasz w branży taksówkarskiej w Nowym Sączu? Nie czekaj na konkurencję, dodaj swoją firmę. Kliknij > Dodaję firmę do bazy .

Zazwyczaj opłata startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a dodatkowo należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z porą dnia.

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Nie musi tak być. Istnieją sposoby, jeździć taksówką po Nowym Sączu tanio. Zabierz się z kimś. Warto rozmawiać, a jeszcze lepiej - wspólnie podróżować. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, koszty można podzielić pomiędzy pasażerów.

Jakie informacje będą ważne dla dyspozytora taxi?

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.

Przeciętny samochód osobowy mieści maksymalnie kierowcę i 4 pasażerów. Niektóre firmy ze względów bezpieczeństwa dopuszczają maksymalnie 3 pasażerów. Powiadom dyspozytora, jeśli będzie was więcej niż troje.