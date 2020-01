Droga „Na Targowisko" w Przysietnicy jest już gotowa. Inwestycja kosztowała 1 mln 316 tys. zł i otrzymała finansowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Stary Sącza na budowę drogi i przede wszystkim mostu pozyskała 525 tys. zł. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych z Nowego Sącza.Do budowy mostu wykorzystano konstrukcje z blachy falistej, co pozwala na optymalną kontrolę przepływu wody w potoku oraz połączenie z nawierzchnią dróg na równi. Powstało też 220 metrów nowej nawierzchni.- Fundusz Dróg Samorządowych to dla gmin bardzo dobry program. Mając przygotowaną dokumentację można pozyskać sporo środków na konieczne i kosztowne inwestycje drogowe - zaznacza Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. - Dofinansowanie, o które się staramy pozwala takie zadania realizować. Przygotowujemy kolejne wnioski do tego programu.